Во Франции разбился истребитель F-16

Иллюстративное фото (twitter com AviationNews)

Двое пилотов самолета, который разбился во Франции, остались невредимы

На западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на французские СМИ.

Сообщается, что двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

В настоящее время на месте катастрофы истребителя работают пожарные и полиция. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался.

Двое пилотов смогли катапультироваться и воспользовались парашютами. Отметим, что бельгийский истребитель принимал участие в учениях на территории Франции.

Напомним, 1 сентября истребитель-бомбардировщик ВВС США F-18 разбился в Калифорнии, в результате чего пострадали 7 человек. Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы, расположенной примерно в 200 км на север от Лос-Анджелеса.

Кроме того, в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились.