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В ЦАР разбился вертолет миссии ООН, есть жертвы

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 19:31
В ЦАР разбился вертолет миссии ООН, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/tostvnetwork)

Боевой вертолет разбился во время посадки в Буаре

В Центральноафриканской Республике потерпел крушение вертолет миротворческий миссии Организации Объединенных Наций (ООН), в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы миссии ООН по стабилизации в ЦАР Манкер Ндиайе в Twitter.

По его словам, сенегальский боевой вертолет разбился во время посадки в Буаре. В результате крушения три человека погибли, еще один получил ранения.

"С огромной болью я узнал о крушении сенегальского боевого вертолета с тремя убитыми и одним раненым во время его посадки в Буаре. Мое искреннее сочувствие семьям и желание скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Ндиайе.

Кто именно погиб в авиакатастрофе пока не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сербии в июле разбился военный вертолет. Инцидент произошел во время проведения тренировочного полета. Оба члена экипажа, которые находились на момент аварии на борту вертолета, не получили серьезных травм.

Кроме того, в Испании самолет академии ВВС во время учений упал в море вблизи берега провинции Мурсияу. В результате погибли двое пассажиров - инструктор и курсант.

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