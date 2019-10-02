У США бомбардувальник Boeing зазнав аварії

виставка військової авіації Другої світової війни. Бомбардувальник був учасником цієї виставки.

Нагадаємо, раніше в Центральноафриканській Республіці під час посадки зазнав аварії вертоліт миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй. В результаті загинуло три людини.

Раніше повідомлялося, що на заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів залишилися неушкоджені, а винищувач вибухнув після аварії.

Також РБК-Україна повідомляло, що новий Boeing 777X зламався під час випробувань. У лайнера під час випробувань видавило назовні двері вантажного відсіку.