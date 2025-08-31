США намагаються заблокувати визнання Палестини на сесії Генасамблеї ООН, - CNN

У п’ятницю, 29 серпня, Держдепартамент оголосив, що він "відмовляє у видачі та анулює візи" членам Палестинської адміністрації (ПА) та Організації визволення Палестини (ОВП).

За словами представника відомства, "Аббас потрапив під цю дію разом приблизно з 80 іншими чиновниками Палестинської адміністрації".

Згідно з оголошенням, місія Палестинської адміністрації при ООН "отримає винятки відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН".

Натомість видання зазначило, що відмова у видачі візи Аббасу, ймовірно, порушує цю угоду, адже ООН визнає Палестину державою-спостерігачем, яка не є членом.

Держдепартамент у своїй заяві звинуватив ПА та ОВП у вжитті заходів, які "істотно сприяли відмові ХАМАСу звільнити заручників та зриву переговорів про припинення вогню в Газі".

"Перш ніж ми будемо сприймати їх серйозно як партнерів у мирі, ПА та ОВП повинні повністю відкинути тероризм і припинити контрпродуктивне прагнення до одностороннього визнання гіпотетичної держави", - написав у соцмережі X заступник речника Держдепартаменту Томмі Піготт.

У CNN зазначили, що ця політика також суттєво обмежить присутність палестинських чиновників на 80-ій щорічній сесії Генасамблеї ООН, тоді як війна у Секторі Газа триває, а низка ключових союзників готується визнати Палестинську державу.

Несправедливе рішення: реакція світу

В оприлюдненій у п’ятницю заяві палестинського президентства було висловлено "глибокий жаль і здивування" таким рішенням Держдепартаменту. У заяві США закликали "переглянути та скасувати це рішення".

Засудили таке рішення Вашингтону і низка європейських країн.

Так, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає рішення про візи "несправедливим".

"Палестина має право бути почутою в Організації Об’єднаних Націй і на всіх міжнародних майданчиках", - написав він у соцмережі X в суботу.

Франція, як одна з країн, що готується визнати Палестинську державу, висловила схожу позицію.

"Засідання Генеральної Асамблеї ООН... не повинно підлягати жодним обмеженням доступу", - заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час зустрічі в Данії.

Посол Палестини при ООН Ріяд Мансур заявив про намір відреагувати на таке рішення США.

"Ми подивимося, що саме це (рішення Держдепу. - ред.) означає і як це буде застосовуватися до будь-кого з нашої делегації, та відреагуємо відповідним чином", - сказав він.

Організація ісламського співробітництва (ОІС), до якої входять 57 держав, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Індонезія та Пакистан, розкритикувала рішення США, назвавши його "дискримінаційним".

У заяві, оприлюдненій в п’ятницю, організація закликала США "переглянути це дискримінаційне рішення, яке суперечить міжнародному праву та Угоді про штаб-квартиру, яку вони підписали, а також виконати свої зобов’язання за цією угодою та поважати роль Організації Об’єднаних Націй як об’єднавчої парасольки для всіх держав та їхніх офіційних представників".

Кілька експертів заявили, що відмова у видачі віз палестинським чиновникам для участі в ключовому зібранні в Нью-Йорку не сприяє просуванню дипломатії щодо припинення вогню в Секторі Газа.

Водночас, ізраїльські чиновники, зокрема міністр закордонних справ Гідеон Саар та посол в ООН Дані Данон, схвалили цей крок.

В CNN додали, що в липні Держдепартамент оголосив про санкції, які передбачали відмову у видачі американських віз неназваним чиновникам ПА та ОВП.

Видання припустило, що цей крок також, схоже, є ще одним етапом покарання причетних до розслідувань міжнародних трибуналів щодо ймовірних злочинів, скоєних Ізраїлем.

"ПА також має припинити спроби обійти переговори через міжнародні кампанії юридичної війни, включно зі зверненнями до МКС (Мієнародного кримінального суду. - ред.) та МС (Міжнародного суду. - ред.) ООН, а також зусиллями щодо забезпечення одностороннього визнання уявної палестинської держави", - йдеться у заяві Палестинської адміністрації.

Нагадаємо, 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться у вересні 2025 року і триватиме до вересня 2026 року. Її очолить колишній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.