США більше не союзники: у Франції всерйоз розглядають вихід із НАТО

У Національному зборі Франції вперше на порядку денному стоїть парламентська ініціатива про вихід країни з НАТО.
Про це заявила ініціатор виходу Клеманс Гетте, яка є віце-головою Національних зборів і членом лівої партії "Непокірна Франція" (LFI), повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Berliner Zeitung.
За словами Гетте, вихід Франції з НАТО довгий час був позицією її партії. Однак дискусія набула нової актуальності завдяки "свідомому рішенню США офіційно повернутися до неприкритої імперської політики".
На підтвердження своєї версії політик наводить низку конкретних прикладів:
Усе це, за словами Гетте, свідчить про те, що США "офіційно відмовляються від міжнародного права і механізмів колективної безпеки, фактично присвоюючи ЄС статус васальної держави.
"(Вкрай необхідно визнати це і - ред.) більше не розглядати Сполучені Штати як союзника", - каже Гетте.
Вона додала, що в цій ситуації збереження Франції у військовому союзі, очолюваному країною, яка відкрито виступає поза рамками міжнародної правди, - не є ані бажаним, ані стійким.
Гетте каже, що таке членство наражає Францію на значно більший ризик стратегічної адаптації та може втягнути країну в конфлікти, що суперечать інтересам Парижа, її принципам і міжнародним зобов'язанням.
"(Вихід із НАТО дозволив би Франції - ред.) відновити свою військову і дипломатичну незалежність і знову стати державою, що не приєдналася", - пояснює політик.
За її словами, вихід із НАТО або відмова від будь-якого постійного військового союзу не означає ізоляцію. Вона вважає, що, навпаки, розрив із "західним табором" та його "зарозумілими поглядами" на користь позиції, що не приєдналася, посилить вплив Франції та зміцнить її зусилля зі встановлення миру.
"На стратегічно важливих майданчиках, таких як Франкофонія, економіки, що розвиваються, ООН і ОБСЄ, Франція - разом з іншими учасниками - може сприяти співпраці в загальних інтересах: реагуванню на екологічну кризу, пошуку альтернатив неолібералізму, захисту і доступу до загальних ресурсів людства, а також багатосторонньому ядерному роззброєнню", - пише видання.
Як пояснює Гетте, отримавши незалежний голос, Франція буде "говорити мовою загальних людських інтересів" і звертатися до народів світу.
Видання пише, що згідно з аналізом політичного балансу сил у Франції, така зміна курсу (вихід із НАТО) не зовсім нереалістична.
Зокрема, лівоцентристський альянс, до якого належить LFI, нині має найбільше представництво в Національних зборах. Водночас права партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" також сильна і вже багато років критикує НАТО.
Нагадаємо, близько тижня тому у Франції ліві політичні сили ініціювали резолюцію про поетапний вихід із НАТО, стверджуючи, що Альянс служить інтересам США, а не Європи.
Також ми писали, що за словами президента Франції Еммануеля Макрона, США поступово відвертаються від окремих союзників. У зв'язку зі змінами в глобальному порядку він закликав ЄС до більшої стратегічної самостійності.