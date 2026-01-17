США більше не союзники: у Франції всерйоз розглядають вихід із НАТО

За словами Гетте, вихід Франції з НАТО довгий час був позицією її партії. Однак дискусія набула нової актуальності завдяки "свідомому рішенню США офіційно повернутися до неприкритої імперської політики".

На підтвердження своєї версії політик наводить низку конкретних прикладів:

"незаконне викрадення президента Венесуели" Ніколаса Мадуро;

погрози на адресу інших суверенних держав, погрози анексії Гренландії;

санкції проти європейських чиновників, які наполягають на регулюванні діяльності американських цифрових корпорацій;

"хижі торговельні угоди", нав'язані Євросоюзу під тиском;

вимога, висунута на останньому саміті НАТО, про необхідність витрачати 5% ВВП на оборону - витрати, що насамперед приносять зиск американській збройовій промисловості та здійснюються за рахунок європейської незалежності;

втручання в європейські вибори на користь крайніх лівих.

Усе це, за словами Гетте, свідчить про те, що США "офіційно відмовляються від міжнародного права і механізмів колективної безпеки, фактично присвоюючи ЄС статус васальної держави.

"(Вкрай необхідно визнати це і - ред.) більше не розглядати Сполучені Штати як союзника", - каже Гетте.

Вона додала, що в цій ситуації збереження Франції у військовому союзі, очолюваному країною, яка відкрито виступає поза рамками міжнародної правди, - не є ані бажаним, ані стійким.

Гетте каже, що таке членство наражає Францію на значно більший ризик стратегічної адаптації та може втягнути країну в конфлікти, що суперечать інтересам Парижа, її принципам і міжнародним зобов'язанням.

"(Вихід із НАТО дозволив би Франції - ред.) відновити свою військову і дипломатичну незалежність і знову стати державою, що не приєдналася", - пояснює політик.

За її словами, вихід із НАТО або відмова від будь-якого постійного військового союзу не означає ізоляцію. Вона вважає, що, навпаки, розрив із "західним табором" та його "зарозумілими поглядами" на користь позиції, що не приєдналася, посилить вплив Франції та зміцнить її зусилля зі встановлення миру.

"На стратегічно важливих майданчиках, таких як Франкофонія, економіки, що розвиваються, ООН і ОБСЄ, Франція - разом з іншими учасниками - може сприяти співпраці в загальних інтересах: реагуванню на екологічну кризу, пошуку альтернатив неолібералізму, захисту і доступу до загальних ресурсів людства, а також багатосторонньому ядерному роззброєнню", - пише видання.

Як пояснює Гетте, отримавши незалежний голос, Франція буде "говорити мовою загальних людських інтересів" і звертатися до народів світу.

Чи може Франція вийти з НАТО

Видання пише, що згідно з аналізом політичного балансу сил у Франції, така зміна курсу (вихід із НАТО) не зовсім нереалістична.

Зокрема, лівоцентристський альянс, до якого належить LFI, нині має найбільше представництво в Національних зборах. Водночас права партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" також сильна і вже багато років критикує НАТО.