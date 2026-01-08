"США відходять від правил і партнерів": Макрон виступив із заявою

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати поступово відвертаються від окремих союзників. Про це він сказав, окреслюючи загрозливі зміни у світовому порядку та закликаючи ЄС до більшої самостійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lemonde .

США відходять від союзників і правил

"Сполучені Штати поступово відвертаються від деяких союзників і водночас звільняються від міжнародних правил", - різко заявив Еммануель Макрон щодо поведінки США на міжнародній арені під час щорічного звернення до французьких послів у Єлисейському палаці 8 січня.

Президент Франції наголосив, що система багатосторонності перебуває у кризі.

"Інститути багатосторонності функціонують дедалі гірше. Ми розвиваємося у світі великих держав із реальною спокусою розділити світ між собою", - заявив Макрон, також згадавши про зростання "неоколоніальної агресивності" у дипломатичних відносинах.

Європейський технологічний суверенітет під тиском

Окремо він зупинився на темі цифрової політики, закликавши захищати та посилювати європейське регулювання технологічного сектору, яке, за його словами, перебуває під тиском з боку США.

"Європейські регламенти DSA та DMA - це два регламенти, які необхідно захищати та посилювати", - наголосив президент Франції.

Макрон також нагадав про підготовку так званого "європейського демократичного щита".

"Європейська комісія працює над цим, і Франція продовжуватиме вживати ініціатив у цьому напрямку", - додав він.

Крім того, президент закликав до прискорення запровадження європейських торговельних преференцій і спрощення єдиного ринку капіталу, аби Європа "дійсно існувала і була більш реальною".