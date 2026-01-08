"США відходять від правил і партнерів": Макрон виступив із заявою
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати поступово відвертаються від окремих союзників. Про це він сказав, окреслюючи загрозливі зміни у світовому порядку та закликаючи ЄС до більшої самостійності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lemonde.
США відходять від союзників і правил
"Сполучені Штати поступово відвертаються від деяких союзників і водночас звільняються від міжнародних правил", - різко заявив Еммануель Макрон щодо поведінки США на міжнародній арені під час щорічного звернення до французьких послів у Єлисейському палаці 8 січня.
Президент Франції наголосив, що система багатосторонності перебуває у кризі.
"Інститути багатосторонності функціонують дедалі гірше. Ми розвиваємося у світі великих держав із реальною спокусою розділити світ між собою", - заявив Макрон, також згадавши про зростання "неоколоніальної агресивності" у дипломатичних відносинах.
Європейський технологічний суверенітет під тиском
Окремо він зупинився на темі цифрової політики, закликавши захищати та посилювати європейське регулювання технологічного сектору, яке, за його словами, перебуває під тиском з боку США.
"Європейські регламенти DSA та DMA - це два регламенти, які необхідно захищати та посилювати", - наголосив президент Франції.
Макрон також нагадав про підготовку так званого "європейського демократичного щита".
"Європейська комісія працює над цим, і Франція продовжуватиме вживати ініціатив у цьому напрямку", - додав він.
Крім того, президент закликав до прискорення запровадження європейських торговельних преференцій і спрощення єдиного ринку капіталу, аби Європа "дійсно існувала і була більш реальною".
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні окремо зупинився на темі України, наголосивши на твердих зобов’язаннях Європи забезпечити їй захист паралельно з посиленням власних оборонних спроможностей.
Він підкреслив, що повномасштабна агресія Росії проти України залишається ключовим чинником нестабільності на європейському континенті й триває з високою інтенсивністю вже майже чотири роки.
За словами Макрона, світ дедалі виразніше стикається з поверненням імперських амбіцій і руйнуванням міжнародного порядку, що змушує європейські держави переосмислювати підходи до власної безпеки.
У цьому контексті французький президент наголосив на важливості захисту незалежності та свобод країн Європи, а також закликав прискорити формування спільної європейської оборони. Він зауважив, що цей процес уже запущений і отримає новий імпульс у 2026 році.