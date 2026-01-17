США больше не союзники: во Франции всерьез рассматривают выход из НАТО

По словам Гетте, выход Франции из НАТО долгое время был позицией ее партии. Однако дискуссия приобрела новую актуальность благодаря "сознательному решению США официально вернуться к неприкрытой имперской политике".

В подтверждении своей версии политик по водит ряд конкретных примеров:

"незаконное похищение президента Венесуэлы" Николаса Мадуро;

угрозы в адрес других суверенных государств, угрозы аннексии Гренландии;

санкции против европейских чиновников, которые настаивают на регулировании деятельности американских цифровых корпораций;

"хищные торговые соглашения", навязанные Евросоюзу под давлением;

требование, выдвинутое на последнем саммите НАТО о необходимости тратить 5% ВВП на оборону - расходы, которые в первую очередь приносят выгоду американской оружейной промышленности и осуществляется за счет европейской независимости;

вмешательство в европейские выборы в пользу крайне левых.

Все это, по словам, Гетте, свидетельствует о том, что США "официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности, фактически присваивая ЕС статус вассального государства.

"(Крайне необходимо признать это и - ред.) больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзника", - говорит Гетте.

Она добавила, что в этой ситуации сохранение Франции в военном союзе, возглавляемой страной, открыто выступающей вне рамок международного правда - не является ни желательным, ни устойчивым.

Гетте говорит, что такое членство подвергает Францию к значительно риску стратегической адаптации и может втянуть страну в конфликты, которые противоречат интересам Парижа, ее принципам и международным обязательствам.

"(Выход из НАТО позволил бы Франции - ред.) восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой", - объясняет политик.

По ее словам, выход из НАТО или отказ от любого постоянного военного союза не означает изоляцию. Она считает, что, наоборот, разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу неприсоединившейся позиции усилит влияние Франции и укрепит ее усилия по установлению мира.

"На стратегически важных площадках, таких как Франкофония, развивающиеся экономики, ООН и ОБСЕ, Франция - вместе с другими участниками - может содействовать сотрудничеству в общих интересах: реагированию на экологический кризис, поиску альтернатив неолиберализму, защите и доступу к общим ресурсам человечества, а также многостороннему ядерному разоружению", - пишет издание.

Как поясняет Гетте, обретя независимый голос, Франция будет "говорить на языке всеобщих человеческих интересов" и обращаться к народам мира.

Может ли Франция выйти из НАТО

Издание пишет, что согласно анализу политического баланса сил во Франции, такая смена курса (выход из НАТО) не совсем нереалистична.

В частности, левоцентристский альянс, к которому принадлежит LFI, в настоящее время имеет крупнейшее представительство в Национальном собрании. В то же время правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" также сильна и уже много лет критикует НАТО.