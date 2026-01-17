США больше не союзники: во Франции всерьез рассматривают выход из НАТО

В Национальном собрании Франции впервые на повестке дня стоит парламентская инициатива о выходе страны из НАТО.
Об этом заявила инициатор выхода Клеманс Гетте, которая является вице-председателем Национального собрания и членом левой партии "Непокорная Франция" (LFI), сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Berliner Zeitung.
По словам Гетте, выход Франции из НАТО долгое время был позицией ее партии. Однако дискуссия приобрела новую актуальность благодаря "сознательному решению США официально вернуться к неприкрытой имперской политике".
В подтверждении своей версии политик по водит ряд конкретных примеров:
Все это, по словам, Гетте, свидетельствует о том, что США "официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности, фактически присваивая ЕС статус вассального государства.
"(Крайне необходимо признать это и - ред.) больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзника", - говорит Гетте.
Она добавила, что в этой ситуации сохранение Франции в военном союзе, возглавляемой страной, открыто выступающей вне рамок международного правда - не является ни желательным, ни устойчивым.
Гетте говорит, что такое членство подвергает Францию к значительно риску стратегической адаптации и может втянуть страну в конфликты, которые противоречат интересам Парижа, ее принципам и международным обязательствам.
"(Выход из НАТО позволил бы Франции - ред.) восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой", - объясняет политик.
По ее словам, выход из НАТО или отказ от любого постоянного военного союза не означает изоляцию. Она считает, что, наоборот, разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу неприсоединившейся позиции усилит влияние Франции и укрепит ее усилия по установлению мира.
"На стратегически важных площадках, таких как Франкофония, развивающиеся экономики, ООН и ОБСЕ, Франция - вместе с другими участниками - может содействовать сотрудничеству в общих интересах: реагированию на экологический кризис, поиску альтернатив неолиберализму, защите и доступу к общим ресурсам человечества, а также многостороннему ядерному разоружению", - пишет издание.
Как поясняет Гетте, обретя независимый голос, Франция будет "говорить на языке всеобщих человеческих интересов" и обращаться к народам мира.
Издание пишет, что согласно анализу политического баланса сил во Франции, такая смена курса (выход из НАТО) не совсем нереалистична.
В частности, левоцентристский альянс, к которому принадлежит LFI, в настоящее время имеет крупнейшее представительство в Национальном собрании. В то же время правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" также сильна и уже много лет критикует НАТО.
Напомним, около недели назад во Франции левые политические силы инициировали резолюцию о поэтапном выходе из НАТО, утверждая, что Альянс служит интересам США, а не Европы.
Также мы писали, что по словам президента Франции Эммануэля Макрона, США постепенно отворачиваются от отдельных союзников. В связи с изменениями в глобальном порядке он призвал ЕС к большей стратегической самостоятельности.