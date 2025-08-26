США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам, - Трамп

"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО - на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів", - сказав Трамп.

За словами американського лідера, саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни, тоді як США зосереджуються на постачанні військової продукції.

"Ми намагаємося отримати для них якомога більше. Вони хочуть американський продукт. Американська військова продукція є найкращою у світі. У них є багато варіантів, але саме її вони хочуть отримати. Тому заводи подвоюють і потроюють виробництво, де вони виготовляють Patriot та інше, можна сказати, оборонне та наступальне озброєння", - додав він.