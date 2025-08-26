США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам, - Трамп
Сполучені Штати Америки більше не фінансують військову допомогу Україні. Зараз США заробляють на продажі зброї країнам НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.
"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО - на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів", - сказав Трамп.
За словами американського лідера, саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни, тоді як США зосереджуються на постачанні військової продукції.
"Ми намагаємося отримати для них якомога більше. Вони хочуть американський продукт. Американська військова продукція є найкращою у світі. У них є багато варіантів, але саме її вони хочуть отримати. Тому заводи подвоюють і потроюють виробництво, де вони виготовляють Patriot та інше, можна сказати, оборонне та наступальне озброєння", - додав він.
Нова ініціатива США і НАТО щодо допомоги Україні
Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Згідно з ініціативою, всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансує Німеччина. Допомога також є і від інших країн.
Як розповів президент України Володимир Зеленський, через ініціативу PURL вдалося залучити 1,5 млрд доларів, які будуть витрачені на закупівлю зброї для України.