США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам, - Трамп

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, именно союзники несут основное финансовое бремя войны, тогда как США сосредотачиваются на поставке военной продукции.

"Мы стараемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительное и наступательное вооружение", - добавил он.