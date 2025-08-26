ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам, - Трамп

Вторник 26 августа 2025 20:30
UA EN RU
США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки больше не финансируют военную помощь Украине. Сейчас США зарабатывают на продаже оружия странам НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, именно союзники несут основное финансовое бремя войны, тогда как США сосредотачиваются на поставке военной продукции.

"Мы стараемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительное и наступательное вооружение", - добавил он.

Новая инициатива США и НАТО по помощи Украине

Напомним, недавно Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Согласно инициативе, все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансирует Германия. Помощь также есть и от других стран.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, через инициативу PURL удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Помощь Украине Военная помощь
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы