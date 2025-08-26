США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам, - Трамп
Соединенные Штаты Америки больше не финансируют военную помощь Украине. Сейчас США зарабатывают на продаже оружия странам НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме.
"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", - сказал Трамп.
По словам американского лидера, именно союзники несут основное финансовое бремя войны, тогда как США сосредотачиваются на поставке военной продукции.
"Мы стараемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительное и наступательное вооружение", - добавил он.
Новая инициатива США и НАТО по помощи Украине
Напомним, недавно Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Согласно инициативе, все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансирует Германия. Помощь также есть и от других стран.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, через инициативу PURL удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия для Украины.