США больше не являются надежным партнером Канады, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США больше не являются надежным партнером. Его слова прозвучали после анонсированной Трампом пошлины на автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Очевидно, что Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером", - сказал Карни, добавив, что Канада столкнулась с "другими отношениями" со своим соседом.

Он добавил, что его стране придется быстро перейти к более активной торговле с другими странами.

Кроме того, Карни заявил, что Канаба введет дополнительные ответов пошлины против США, но они не будут окончательно утверждены до 2 апреля (дня, в когда вступят в силу пошлины США). Он пояснил, что для начала необходимо увидеть, какие еще торговые меры были объявлены президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, прежде чем раскрывать какие-либо ответные меры Канады.

"Мы вдвоем гораздо больше через неделю, и тогда мы ответим", - сказал премьер.