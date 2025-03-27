Трамп заявив про введення мита на всі автомобілі, що ввозяться в США

Президент США Дональд Трамп анонсував, що запроваджує 25% тариф на всю автівку, яка ввозиться до Сполучених Штатів. Водночас є умова, за якої мито не діятиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами американського лідера, він очікує, що автовиробники перенесуть виробництво до США і побудують нові підприємства або ж розширюватимуть наявні. При чому в такій ситуації мито діяти не буде.

"Якщо ви виробляєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде", - пояснив Трамп.

Він також розкритикував компанії, які за останні десятиліття відкрили заводи в Канаді та Мексиці, стверджуючи, що це сталося за рахунок американських робітників. Як зазначив президент США, мита набудуть чинності 2 квітня і будуть "постійними".

Після заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах рідко впали. Зокрема, акції Ford Motor знизилися на 2%, General Motors - на 2,3%, а акції власника Jeep Stellantis - на 3%.

NBC зазначає, що мита в розмірі 25% майже напевно збільшать вартість, яку доведеться заплатити споживачам при купівлі нових транспортних засобів, які підпадають під дію тарифів.

Також видання пише, що жодна машина, яка експлуатується в США, не має деталей, вироблених виключно в Америці. Більшість автомобілів, у яких 50% і більше деталей постачаються постачальниками зі США або Канади, виробляється або компанією Tesla, або іноземними брендами із заводами зі збирання у США, серед яких: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru і Toyota.

На сьогодні Мексика залишається найбільшим джерелом імпорту автомобілів у США. На біль цієї країни припадає близько 14% усіх авто, куплених у Сполучених Штатах. Далі йдуть Японія, Південна Корея, Європейський Союз і Канада.