Торгова війна розгорається: ЄС готує відповідь на автомобільні мита Трампа

Президент США Дональда Трампа оголосив про 25% мита на імпорт усіх автомобілів. ЄС має намір вжити заходів у відповідь для захисту всіх країн - членів блоку.

Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву .

"Я глибоко шкодую про рішення США ввести мита на європейський автомобільний експорт", - сказала вона.

Глава Єврокомісії зазначила, що мита - це податки. Це погано для бізнесу, гірше для споживачів рівною мірою як у США, так і в Європейському Союзі.

"Як велика торговельна сила і сильне співтовариство з 27 держав-членів, ми спільно захищатимемо наших працівників, бізнес і споживачів по всьому Європейському Союзу", - додала Фон дер Ляєн.

Мита Трампа

Нові мита, які вдарять, зокрема, по німецьких автовиробниках, набудуть чинності 2 квітня. "Ми збираємося стягувати плату з країн за ведення бізнесу в нашій країні і за те, що вони забирають у нас робочі місця, забирають наше багатство, забирають багато чого з того, що вони забирали протягом багатьох років", - заявив Трамп.

Того ж дня Трамп має намір запровадити ширший спектр так званих взаємних мит. "Це справжній День звільнення Америки", - сказав він, додавши, що раунд буде "дуже м'яким". Пізніше він пригрозив запровадити заходи "набагато масштабніші, ніж заплановані наразі", якщо ЄС співпрацюватиме з Канадою проти США.

За інформацією Bloomberg, ЄС очікує, що Трамп застосує двозначну тарифну ставку по всьому блоку, а не встановить різні ставки для кожної держави-члена. Чиновники ЄС, які зустрічаються з колегами зі США у Вашингтоні цього тижня, бачать мало шансів запобігти наступному раунду.