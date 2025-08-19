ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США більше не надають Україні зброю і гроші: Рубіо про новий підхід до війни

Вівторок 19 серпня 2025 07:55
UA EN RU
США більше не надають Україні зброю і гроші: Рубіо про новий підхід до війни Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не дають Україні гроші. У новому підході до війни, поставки фінансують європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її перекидання в Україну", - заявив Рубіо.

Він додав, що це ще одна суттєва зміна в підході до війни, на відміну від того, який був за адміністрації Байдена.

Новий підхід США і НАТО щодо допомоги Україні

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Згідно з ініціативою, всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансує Німеччина. Допомога також є і від інших країн.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що через ініціативу PURL вдалося залучити 1,5 млрд доларів, які будуть витрачені на закупівлю зброї для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Марко Рубіо Війна в Україні
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"