США більше не надають Україні зброю і гроші: Рубіо про новий підхід до війни

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не дають Україні гроші. У новому підході до війни, поставки фінансують європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її перекидання в Україну", - заявив Рубіо.

Він додав, що це ще одна суттєва зміна в підході до війни, на відміну від того, який був за адміністрації Байдена.