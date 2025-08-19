США больше не дают Украине оружие и деньги: Рубио о новом подходе к войне

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты больше не дают Украине деньги. В новом подходе к войне поставки финансируют европейцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

"Мы больше не снабжаем Украину оружием. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и его переброски в Украину", - заявил Рубио.

Он добавил, что это еще одно существенное изменение в подходе к войне, в отличие от того, который был при администрации Байдена.