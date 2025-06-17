США не беруть участі в атаках Ізраїлю на Іран - ЗМІ

П’ятий день триває запекле протистояння з активними ракетними ударами, значними втратами й загрозою регіональної ескалації між Іраном та Ізраїлем.

При цьому офіційні особи США переконують, що Вашингтон не приєднувався до ізраїльського наступу на Іран - попри наказ президента Дональда Трампа скликати засідання Ради національної безпеки,

Рада безпеки зібрана, але без рішень щодо ударів

США не брали участі в атаках Ізраїлю на Іран, попри загострення ситуації на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп справді доручив скликати засідання Ради національної безпеки, проте це не означає, що Вашингтон бере участь у бойових діях.

Члени Радбезу - в режимі готовності

За словами посадовців, члени Ради нацбезпеки наразі перебувають у постійній готовності, особливо після того, як Ізраїль розпочав удари по Ірану минулого тижня. Проте жодного прямого рішення про приєднання до ізраїльської військової операції ухвалено не було.

Пентагон: США посилюють оборону, а не наступ

Міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що розміщення додаткових сил у регіоні має на меті зміцнити оборонні позиції Америки, а не здійснювати наступальні дії. Така стратегія пояснюється бажанням уникнути прямого залучення у війну та зберегти стабільність у регіоні.

Залишається невизначеність щодо подальших кроків

Попри це, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Спостерігачі зазначають, що дії Ізраїлю проти іранських об’єктів можуть призвести до подальшої ескалації, яка потенційно втягне інші країни, зокрема США, у збройний конфлікт.