США не участвуют в атаках Израиля на Иран - СМИ

В США заявили, что не присоединялись к израильскому наступлению на Иран. По словам американских чиновников, развертывание дополнительных сил на Ближнем Востоке имеет исключительно оборонительный характер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Пятый день продолжается ожесточенное противостояние с активными ракетными ударами, значительными потерями и угрозой региональной эскалации между Ираном и Израилем.
При этом официальные лица США убеждают, что Вашингтон не присоединялся к израильскому наступлению на Иран - несмотря на приказ президента Дональда Трампа созвать заседание Совета национальной безопасности,
США не участвовали в атаках Израиля на Иран, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп действительно поручил созвать заседание Совета национальной безопасности, однако это не означает, что Вашингтон участвует в боевых действиях.
По словам чиновников, члены Совета нацбезопасности сейчас находятся в постоянной готовности, особенно после того, как Израиль начал удары по Ирану на прошлой неделе. Однако никакого прямого решения о присоединении к израильской военной операции принято не было.
Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что размещение дополнительных сил в регионе имеет целью укрепить оборонительные позиции Америки, а не осуществлять наступательные действия. Такая стратегия объясняется желанием избежать прямого вовлечения в войну и сохранить стабильность в регионе.
Несмотря на это, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Наблюдатели отмечают, что действия Израиля против иранских объектов могут привести к дальнейшей эскалации, которая потенциально втянет другие страны, в частности США, в вооруженный конфликт.
Конфликт между Израилем и Ираном продолжается уже пятый день подряд.
Обе стороны активно осуществляют удары - Израиль проводит авиа- и ракетные атаки по военной инфраструктуре и ядерным объектам в Иране, а Тегеран в ответ обстреливает территорию Израиля своими баллистическими ракетами и БПЛА.
Напомним, что 15 июня Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп решил досрочно уехать с саммита "Большой семерки", пропустив финальный день мероприятия.
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