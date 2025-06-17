ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США не беруть участі в атаках Ізраїлю на Іран - ЗМІ

США, Вівторок 17 червня 2025 06:18
UA EN RU
США не беруть участі в атаках Ізраїлю на Іран - ЗМІ Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США заявили, що не приєднувалися до ізраїльського наступу на Іран. За словами американських посадовців, розгортання додаткових сил на Близькому Сході має виключно оборонний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

П’ятий день триває запекле протистояння з активними ракетними ударами, значними втратами й загрозою регіональної ескалації між Іраном та Ізраїлем.

При цьому офіційні особи США переконують, що Вашингтон не приєднувався до ізраїльського наступу на Іран - попри наказ президента Дональда Трампа скликати засідання Ради національної безпеки,

Рада безпеки зібрана, але без рішень щодо ударів

США не брали участі в атаках Ізраїлю на Іран, попри загострення ситуації на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп справді доручив скликати засідання Ради національної безпеки, проте це не означає, що Вашингтон бере участь у бойових діях.

Члени Радбезу - в режимі готовності

За словами посадовців, члени Ради нацбезпеки наразі перебувають у постійній готовності, особливо після того, як Ізраїль розпочав удари по Ірану минулого тижня. Проте жодного прямого рішення про приєднання до ізраїльської військової операції ухвалено не було.

Пентагон: США посилюють оборону, а не наступ

Міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що розміщення додаткових сил у регіоні має на меті зміцнити оборонні позиції Америки, а не здійснювати наступальні дії. Така стратегія пояснюється бажанням уникнути прямого залучення у війну та зберегти стабільність у регіоні.

Залишається невизначеність щодо подальших кроків

Попри це, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Спостерігачі зазначають, що дії Ізраїлю проти іранських об’єктів можуть призвести до подальшої ескалації, яка потенційно втягне інші країни, зокрема США, у збройний конфлікт.

Участь США у конфлікті на Близькому Сході

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном триває вже п’ятий день поспіль.

Обидві сторони активно здійснюють удари - Ізраїль проводить авіа- і ракетні атаки по воєнній інфраструктурі та ядерних об'єктах в Ірані, а Тегеран у відповідь обстрілює територію Ізраїлю своїми балістичними ракетами та БПЛА.

Нагадаємо, що 15 червня Трамп заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп вирішив достроково поїхати з саміту "Великої сімки", пропустивши фінальний день заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді