США не участвуют в атаках Израиля на Иран - СМИ

В США заявили, что не присоединялись к израильскому наступлению на Иран. По словам американских чиновников, развертывание дополнительных сил на Ближнем Востоке имеет исключительно оборонительный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Пятый день продолжается ожесточенное противостояние с активными ракетными ударами, значительными потерями и угрозой региональной эскалации между Ираном и Израилем.

При этом официальные лица США убеждают, что Вашингтон не присоединялся к израильскому наступлению на Иран - несмотря на приказ президента Дональда Трампа созвать заседание Совета национальной безопасности,

Совет безопасности собран, но без решений по ударам

США не участвовали в атаках Израиля на Иран, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп действительно поручил созвать заседание Совета национальной безопасности, однако это не означает, что Вашингтон участвует в боевых действиях.

Члены Совбеза - в режиме готовности

По словам чиновников, члены Совета нацбезопасности сейчас находятся в постоянной готовности, особенно после того, как Израиль начал удары по Ирану на прошлой неделе. Однако никакого прямого решения о присоединении к израильской военной операции принято не было.

Пентагон: США усиливают оборону, а не наступление

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что размещение дополнительных сил в регионе имеет целью укрепить оборонительные позиции Америки, а не осуществлять наступательные действия. Такая стратегия объясняется желанием избежать прямого вовлечения в войну и сохранить стабильность в регионе.

Остается неопределенность относительно дальнейших шагов

Несмотря на это, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Наблюдатели отмечают, что действия Израиля против иранских объектов могут привести к дальнейшей эскалации, которая потенциально втянет другие страны, в частности США, в вооруженный конфликт.