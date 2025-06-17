ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США не участвуют в атаках Израиля на Иран - СМИ

США, Вторник 17 июня 2025 06:18
UA EN RU
США не участвуют в атаках Израиля на Иран - СМИ Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США заявили, что не присоединялись к израильскому наступлению на Иран. По словам американских чиновников, развертывание дополнительных сил на Ближнем Востоке имеет исключительно оборонительный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Пятый день продолжается ожесточенное противостояние с активными ракетными ударами, значительными потерями и угрозой региональной эскалации между Ираном и Израилем.

При этом официальные лица США убеждают, что Вашингтон не присоединялся к израильскому наступлению на Иран - несмотря на приказ президента Дональда Трампа созвать заседание Совета национальной безопасности,

Совет безопасности собран, но без решений по ударам

США не участвовали в атаках Израиля на Иран, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп действительно поручил созвать заседание Совета национальной безопасности, однако это не означает, что Вашингтон участвует в боевых действиях.

Члены Совбеза - в режиме готовности

По словам чиновников, члены Совета нацбезопасности сейчас находятся в постоянной готовности, особенно после того, как Израиль начал удары по Ирану на прошлой неделе. Однако никакого прямого решения о присоединении к израильской военной операции принято не было.

Пентагон: США усиливают оборону, а не наступление

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что размещение дополнительных сил в регионе имеет целью укрепить оборонительные позиции Америки, а не осуществлять наступательные действия. Такая стратегия объясняется желанием избежать прямого вовлечения в войну и сохранить стабильность в регионе.

Остается неопределенность относительно дальнейших шагов

Несмотря на это, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Наблюдатели отмечают, что действия Израиля против иранских объектов могут привести к дальнейшей эскалации, которая потенциально втянет другие страны, в частности США, в вооруженный конфликт.

Участие США в конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и Ираном продолжается уже пятый день подряд.

Обе стороны активно осуществляют удары - Израиль проводит авиа- и ракетные атаки по военной инфраструктуре и ядерным объектам в Иране, а Тегеран в ответ обстреливает территорию Израиля своими баллистическими ракетами и БПЛА.

Напомним, что 15 июня Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп решил досрочно уехать с саммита "Большой семерки", пропустив финальный день мероприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде