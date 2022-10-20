США не бачать зацікавлення Росії до переговорів з Україною

США поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"У якийсь момент війна Росії проти України закінчиться шляхом дипломатії. Але на даний момент ми не бачимо інтересу з боку Путіна до значної дипломатії", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше в турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України. При цьому секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що проведення переговорів РФ із Заходом про війну неможливе без участі України.

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