RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не видят заинтересованности России к переговорам с Украиной

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США пока не видят интереса со стороны президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"В какой-то момент война России против Украины кончится путем дипломатии. Но на данный момент мы не видим интереса со стороны Путина к значимой дипломатии", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что проведение переговоров РФ с Западом о войне невозможно без участия Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину