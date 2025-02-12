США бачать великого конкурента в обличчі Китаю, - глава Пентагону

США розглядають Китай як серйозного конкурента. Країна зосередиться на зміцненні безпеки та захисті кордонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового очільника Пентагону Піта Гегсета на засіданні у форматі "Рамштайн".
"Ми маємо думати тепер про безпеку нашої землі, нашої країни та ми будемо тепер дбати більше про безпеку наших кордонів. Ми також бачимо великого конкурента в обличчі Китаю", - сказав глава Міноборони США.
Водночас Гегсет зауважив, що вони помітили загрозу з боку Китаю.
"Вони починають загрожувати нашій країні та підривати в принципі інтереси наші національні в індо-тихоокеанському регіоні", - сказав він.
Відносини між США та Китаєм характеризуються складною динамікою. Країни час від часу співпрацюють, проте все одно триває конкуренція за лідерство.
Зауважимо, що нещодавно Китай запропонував країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Зауважимо, що 21 січня президент Трамп заявив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Варто також відзначити, що Трамп розповідав, що нібито говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном після своєї інавгурації 20 січня.
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