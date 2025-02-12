США видят большого конкурента в лице Китая, - глава Пентагона

США рассматривают Китай как серьезного конкурента. Страна сосредоточится на укреплении безопасности и защите границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового главы Пентагона Пита Гегсета на заседании в формате "Рамштайн".
"Мы должны думать теперь о безопасности нашей земли, нашей страны и мы будем теперь заботиться больше о безопасности наших границ. Мы также видим большого конкурента в лице Китая", - сказал глава Минобороны США.
В то же время Гегсет отметил, что они заметили угрозу со стороны Китая.
"Они начинают угрожать нашей стране и подрывать в принципе интересы наши национальные в индо-тихоокеанском регионе", - сказал он.
Отношения между США и Китаем характеризуются сложной динамикой. Страны время от времени сотрудничают, однако все равно продолжается конкуренция за лидерство.
Заметим, что недавно Китай предложил странам свою помощь для реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).
Заметим, что 21 января президент Трамп заявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике.
Стоит также отметить, что Трамп рассказывал, что якобы говорил с лидером Китая Си Цзиньпином после своей инаугурации 20 января.
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