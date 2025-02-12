США видят большого конкурента в лице Китая, - глава Пентагона

"Мы должны думать теперь о безопасности нашей земли, нашей страны и мы будем теперь заботиться больше о безопасности наших границ. Мы также видим большого конкурента в лице Китая", - сказал глава Минобороны США.

В то же время Гегсет отметил, что они заметили угрозу со стороны Китая.

"Они начинают угрожать нашей стране и подрывать в принципе интересы наши национальные в индо-тихоокеанском регионе", - сказал он.