Трамп заявив, що говорив із Сі Цзіньпіном після інавгурації

Президент США Дональд Трамп заявив, що говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном після своєї інавгурації 20 січня, на тлі торговельної війни, що назріває між двома країнами. Однак він не уточнив, коли саме відбулася ця розмова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Bloomberg .

"Так, я говорив із ним, і з його людьми теж. Його люди приїжджають весь час. У нас дуже хороші особисті стосунки", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, записаному минулого тижня, але опублікованому в понеділок.

Bloomberg пише, що Білий дім не одразу відповів на прохання про коментар. Видання нагадало, лідери США і Китаю розмовляли 17 січня, за кілька днів до інавгурації Трампа. Тоді вони обговорили торгівлю, TikTok і фентаніл, а також Україну і війну Ізраїлю з ХАМАС.

Зазначимо, що після своєї інавгурації Трамп пригрозив, а потім виконав обіцянку ввести 10% мита на весь імпорт з Китаю. У відповідь на 10% тарифи Китай відповів низкою імпортних мит на товари США, включно з 15% прикордонним податком на імпорт вугілля і скрапленого природного газу. Пекін також ввів 10% мито на сиру нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі з великим двигуном. Ці мита набули чинності в понеділок.

CNN зі свого боку пише, що за словами Трампа, він не "поспішав" розмовляти з Сі того самого дня, коли адміністрація ввела 10% мита на китайський імпорт.