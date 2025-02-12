США бачать великого конкурента в обличчі Китаю, - глава Пентагону

США розглядають Китай як серйозного конкурента. Країна зосередиться на зміцненні безпеки та захисті кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового очільника Пентагону Піта Гегсета на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Ми маємо думати тепер про безпеку нашої землі, нашої країни та ми будемо тепер дбати більше про безпеку наших кордонів. Ми також бачимо великого конкурента в обличчі Китаю", - сказав глава Міноборони США.

Водночас Гегсет зауважив, що вони помітили загрозу з боку Китаю.

"Вони починають загрожувати нашій країні та підривати в принципі інтереси наші національні в індо-тихоокеанському регіоні", - сказав він.