США не видят признаков перемещения Россией ядерного оружия в Беларусь, - Кирби

Белый дом пока не видит признаков того, что Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие. Нам просто придется понаблюдать и посмотреть, к чему это приведет", - заявил он.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Белоруссию в ядерные заложники.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Добавим, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.

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