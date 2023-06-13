США не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі, - Білий дім

"Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї (на територію Білорусі - ред) є неминучим або вже відбувається",- сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що США поки що не бачать таких ознак, які б змусили змінити позиції стратегічних сил Америки у відповідь на дії РФ та Білорусі.

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

В кінці травня цього року голови Міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Згідно до нього, РФ передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

В ЄС засудили такі плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті на себе Росією в Будапештському меморандумі. Згідно з ним Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.

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