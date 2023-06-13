США не видят признаков перемещения ядерного оружия из РФ в Беларусь, - Белый дом

"Мы не видели никаких признаков, что перемещение ядерного оружия (на территорию Беларуси - ред) неизбежно или уже происходит",- сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что США пока не видят таких признаков, которые заставили бы изменить позиции стратегических сил Америки в ответ на действия РФ и Беларуси.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

В конце мая этого года главы Министерств обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Согласно ему, РФ передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В ЕС осудили такие планы РФ, отметив, что такое решение нарушит обязательства, взятые на себя Россией в Будапештском меморандуме. Согласно ему Беларусь должна была ликвидировать все имеющееся ядерное оружие.

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