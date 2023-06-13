США не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі, - Білий дім

Сполучені Штати Америки поки що не фіксують ознак, що вказують на реалізацію заяв РФ про переміщення ядерної зброї на територію Білорусі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї (на територію Білорусі - ред) є неминучим або вже відбувається",- сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що США поки що не бачать таких ознак, які б змусили змінити позиції стратегічних сил Америки у відповідь на дії РФ та Білорусі.

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

В кінці травня цього року голови Міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Згідно до нього, РФ передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

В ЄС засудили такі плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті на себе Росією в Будапештському меморандумі. Згідно з ним Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.