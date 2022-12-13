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США не бачать активності Білорусі біля українських кордонів, - Пентагон

Фото: у Пентагоні не бачать активності Білорусі біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Пета Райдера.

"США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні", - наголосив прес-секретар Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі. Що безпосередньо межує з Україною.

Також нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності армії.

Дізнатися, чи є небезпека для України через такі маневри Білорусі - можнав нашому матеріалі за посиланням.

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