У США автобус з футболістами розбився дорогою на гру: понад 20 дітей у лікарні

Автобус, який перевозив футбольну команду молодших класів Aliquippa Junior High School на гру, розбився в суботу приблизно за 32 км на північ від Піттсбурга.

Начальник поліції району Економік Майкл О'Браєн заявив, що аварія сталася приблизно о 9:55 ранку за місцевим часом на Shaffer Road у Economy Borough. Автобус перекинувся на бік, пошкодивши лінії електропередач.

Майкл О'Браєн заявив, що аварія сталася у важкодоступному місці дороги.

"Це сталось на сильному повороті. Зараз проводиться розслідування, щоб з’ясувати, що сталося", - сказав начальник поліції району.

У транспортному засобі перебувало 28 осіб - 25 учнів і троє дорослих, з них 21 потерпілий був доставлений до лікарень.

Частину дітей доставили гелікоптером до Allegheny General Hospital, інші - до UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh та Heritage Valley Sewickley. Двоє супроводжуючих були неушкоджені.

Мер міста Аликіппа, Дван Волкер, закликав громаду об'єднатися та підтримати постраждалих, висловивши слова співчуття: "Просто моліться за наших дітей".