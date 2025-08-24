В США автобус с футболистами разбился по дороге на игру: более 20 детей в больнице

Автобус, перевозивший футбольную команду младших классов Aliquippa Junior High School на игру, разбился в субботу примерно в 32 км к северу от Питтсбурга.

Начальник полиции района Экономик Майкл О'Брайен заявил, что авария произошла примерно в 9:55 утра по местному времени на Shaffer Road в Economy Borough. Автобус перевернулся на бок, повредив линии электропередач.

Майкл О'Брайен заявил, что авария произошла в труднодоступном месте дороги.

"Это произошло на сильном повороте. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, что произошло", - сказал начальник полиции района.

В транспортном средстве находилось 28 человек - 25 учеников и трое взрослых, из них 21 пострадавший был доставлен в больницы.

Часть детей доставили вертолетом в Allegheny General Hospital, другие - в UPMC Children's Hospital of Pittsburgh и Heritage Valley Sewickley. Двое сопровождающих были невредимы.

Мэр города Аликиппа, Дван Волкер, призвал общину объединиться и поддержать пострадавших, выразив слова сочувствия: "Просто молитесь за наших детей".