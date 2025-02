США "атакує" арктичний шторм: де оголошено надзвичайний стан (фото, відео)

Нині середньоатлантичні (або ж центрально-атлантичні) штати США готуються до зимових катаклізмів - на тлі ймовірного значного накопичення снігу та льоду через поширення холодної арктичної повітряної маси.

Згідно з прогнозом Національної метеорологічної служби, до завтрашнього дня (середи, 12 лютого) негода може "накрити" більшу частину штатів Вірджинія та Західна Вірджинія.

Губернатор Вірджинії від республіканців Гленн Янгкін на тлі обіцяного на сьогодні "зимового шторму" оголосив надзвичайний стан - дозволивши державним установам допомагати місцевим органам влади. Школи та державні установи по всьому штату закрили.

Місцевих мешканців попереджають про можливі відключення електроенергії та закликають бути обережними на дорогах.

"Ви думали, що зима закінчилася? Подумайте ще раз! Накопичення снігу разом зі змішаним дощем із замерзанням та мокрим снігом ймовірне на більшій частині нашого регіону у вівторок. Залишайтеся на зв'язку", - наголосили раніше у Національній службі погоди США Blacksburg.

Прогноз NWS Blacksburg (скриншот: x.com/NWSBlacksburg)

Станом на першу половину вівторка, 11 лютого, у NWS Blacksburg повідомляють про поширення снігу та мокрого снігу у Західній Вірджинії та Північній Кароліні. Актуальним залишається попередження про "зимовий шторм".

12:30 AM - #Snow, mixed with some sleet , was spreading in western Virginia and North Carolina. #Winter Storm warnings and Winter Weather Advisories have been posted. Radar loops and the latest forecast details are at https://t.co/M1UCDUsKXG #RNKwx pic.twitter.com/7OicOVWa73