Хуртовина і шторм. Північ Японії "накрив" рекордний снігопад (фото, відео)

Рекордні снігопади вздовж тихоокеанського узбережжя Хоккайдо викликала потужна система низького тиску. Рясні опади почали вкривати деякі куточки північної Японії ввечері понеділка, 3 лютого.

За 12 годин в місті Обіхіро (в окрузі Токаті префектури Хоккайдо) зафіксували понад 120 сантиметрів снігу, що стало рекордним показником. Згідно з даними японської приватної компанії з прогнозування погоди Weathernews Inc., востаннє така глибина снігу спостерігалась у 1972 році.

Time lapse of snowfall fully covering a car in Obihiro, Hokkaido pic.twitter.com/oPqEKsVtAP

Найбільше вплив холодного фронту виражений у північних регіонах (уздовж Японського моря), проте холодна повітряна маса просувається також на захід - поширюючи сніг до регіону Кюсю (що виходить на Східнокитайське море) та регіону Сікоку (що виходить на Внутрішнє Японське море).

У деяких районах Кюсю температура повітря вже впала нижче мінус 12 градусів за Цельсієм. Очікується, що інтенсивність холодної повітряної маси коливатиметься, проте протримається до вихідних.

