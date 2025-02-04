Хуртовина і шторм. Північ Японії "накрив" рекордний снігопад (фото, відео)

На півночі Японії в ніч проти вівторка, 4 лютого, випала рекордна кількість снігу. Негода "накрила", зокрема, деякі райони у префектурі Хоккайдо.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Наслідки негоди в Японії та прогноз на найближчі дні

Рекордні снігопади вздовж тихоокеанського узбережжя Хоккайдо викликала потужна система низького тиску. Рясні опади почали вкривати деякі куточки північної Японії ввечері понеділка, 3 лютого.

За 12 годин в місті Обіхіро (в окрузі Токаті префектури Хоккайдо) зафіксували понад 120 сантиметрів снігу, що стало рекордним показником. Згідно з даними японської приватної компанії з прогнозування погоди Weathernews Inc., востаннє така глибина снігу спостерігалась у 1972 році.

Time lapse of snowfall fully covering a car in Obihiro, Hokkaido pic.twitter.com/oPqEKsVtAP — Ohazassu! Japan Podcast (@OhazassuPodcast) February 4, 2025

Найбільше вплив холодного фронту виражений у північних регіонах (уздовж Японського моря), проте холодна повітряна маса просувається також на захід - поширюючи сніг до регіону Кюсю (що виходить на Східнокитайське море) та регіону Сікоку (що виходить на Внутрішнє Японське море).

У деяких районах Кюсю температура повітря вже впала нижче мінус 12 градусів за Цельсієм. Очікується, що інтенсивність холодної повітряної маси коливатиметься, проте протримається до вихідних.

北海道で記録的大雪、６観測地点で史上最大…１２時間降雪量１２０ｃｍの帯広で車が立ち往生

Record-Breaking Snowfall Observed in Hokkaido; Snowfall Expected to Continue from Western to Northern Japanhttps://t.co/RsvnKjrSD5 pic.twitter.com/xMaJqxuWXn — The Japan News 日本語 (@JN_Japanese) February 4, 2025

Згідно з прогнозом метеорологічного агентства, пізніше цього тижня сильний сніг імовірний у Хоккайдо та в регіонах Тохоку й Хокуріку (на острові Хонсю).

Впродовж найближчої доби (до 6 ранку середи, 5 лютого) спеціалісти прогнозують:

до 100 см снігу в Хокуріку;

до 80 см - у Ґі́фу;

до 70 см - у Тохоку;

до 60 см - у Кінкі;

до 50 см - у Хоккайдо та Тюґоку;

до 30 см - у Сікоку та в північному Кюсю.

Подальші накопичення опадів очікуються й пізніше - впродовж 24 годин до 6 ранку четверга, 6 лютого. Тохоку та Хокуріку можуть отримати ще по 100 см снігу, Ґі́фу - додаткові 70 см, Хоккайдо та регіони Кінкі й Тюґоку - до 50 см, Сікоку та північ Кюсю - до 40 см снігу.

У деяких частинах Японії очікуються хуртовина та шторм - метеорологічне управління попереджає місцевих мешканців і гостей країни про сильний снігопад, завірюху та високі хвилі.

На тлі негоди ймовірні відключення електроенергії, падіння дерев та сходження лавин. Людей попереджають також про існуючий ризик ударів блискавок та сильних поривів вітру (включаючи торнадо), оскільки в деяких районах очікуються дуже нестабільні атмосферні умови.

Міністерство транспорту країни порадило громадськості стежити за погодними умовами та бути готовим до можливих затримок або скасувань поїздок, оскільки можливе масове закриття автомагістралей. Людей закликали також уникати в цей період несуттєвих і нетермінових виїздів.



Деякі транспортні засоби повністю замело снігом (скриншот: facebook.com/takehiko.shiraiwa)

Тим, хто змушений керувати автомобілем, міністерство наполегливо рекомендує обладнати транспортні засоби зимовою гумою, мати при собі ланцюги протиковзання, лопати та пісок - на випадок надзвичайної ситуації.

Корпорація швидкісних доріг Японії Nexco Central також попередила громадян, що траси Хокуріку та Майдзуру-Вакаса можуть бути закриті - як запобіжний захід на тлі сильного снігу.

Тим часом авіакомпанії All Nippon Airways і Japan Airlines повідомили, що у вівторок скасовують 34 і 29 внутрішніх рейсів відповідно (що вплине на приблизно 5800 осіб).

Крім того, у 44 муніципалітетах Хоккайдо тимчасово закриті 379 державних початкових і середніх шкіл.