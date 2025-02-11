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США "атакует" арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)

Вторник 11 февраля 2025 11:42
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США "атакует" арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео) В США пришло существенное похолодание (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителей некоторых штатов США предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Речь идет о похолодании и вероятном существенном накоплении снега и льда из-за так называемого "зимнего шторма".

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Где ждут "зимний шторм" и какие прогнозы

Сейчас среднеатлантические (или центрально-атлантические) штаты США готовятся к зимним катаклизмам - на фоне вероятного значительного накопления снега и льда из-за распространения холодной арктической воздушной массы.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, до завтрашнего дня (среды, 12 февраля) непогода может "накрыть" большую часть штатов Вирджиния и Западная Вирджиния.

Губернатор Вирджинии от республиканцев Гленн Янгкин на фоне обещанного на сегодня "зимнего шторма" объявил чрезвычайное положение - позволив государственным учреждениям помогать местным органам власти. Школы и государственные учреждения по всему штату закрыли.

Местных жителей предупреждают о возможных отключениях электроэнергии и призывают быть осторожными на дорогах.

"Вы думали, что зима закончилась? Подумайте еще раз! Накопление снега вместе со смешанным дождем с замерзанием и мокрым снегом вероятно на большей части нашего региона во вторник. Оставайтесь на связи", - отметили ранее в Национальной службе погоды США Blacksburg.

США &quot;атакует&quot; арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)Прогноз NWS Blacksburg (скриншот: x.com/NWSBlacksburg)

По состоянию на первую половину вторника, 11 февраля, в NWS Blacksburg сообщают о распространении снега и мокрого снега в Западной Вирджинии и Северной Каролине. Актуальным остается предупреждение о "зимнем шторме".

Наибольший снежный покров (до 25,4 см) прогнозировали предварительно в северной и центральной частях Вирджинии, а также на востоке Западной Вирджинии.

Компания Appalachian Power, которая обслуживает около миллиона клиентов в Вирджинии, Западной Вирджинии и Теннесси, сообщала о привлечении 700 дополнительных работников из соседних коммунальных служб - для помощи в борьбе со стихией.

Служба национальных парков в северной Вирджинии закрыла часть Мемориального парка Джорджа Вашингтона (узкого шоссе, пролегающего через леса вдоль реки Потомак).

В целом со вчерашнего дня предупреждения о шторме распространились от Кентукки до юга Нью-Джерси. Между тем на широкой полосе Кентукки, Теннесси, юго-западной Вирджинии и северной Джорджии вероятны наводнения - из-за изменения формы осадков (со снега на дождь).

США &quot;атакует&quot; арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)США &quot;атакует&quot; арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)США &quot;атакует&quot; арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)США &quot;атакует&quot; арктический шторм: где объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)В некоторых локациях снега уже намело (пост и фото: facebook.com/Firaol81/FNB Studio)

В метеорологической службе сообщали также, что в среду, 12 февраля, отдельная штормовая система может принести сильный снег из Канзаса и Миссури к Великим озерам.

В некоторых штатах вероятно существенное снижение температурных показателей - до минус 36 градусов по Цельсию в штате Монтана.

Напомним, ранее мы рассказывали, как рекордный снегопад "накрыл" север Японии.

Читайте также, почему Украину "накрыли" морозы, как долго будет царить зима и стоит ли ждать снега.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Associated Press, страница "NWS Blacksburg" в соцсети Х, страница "FNB Studio" в Facebook, YouTube-канал "NAU Channel".

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