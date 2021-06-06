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В США 8-летний мальчик совершил самоубийство из-за буллинга, его семье выплатят 3 млн долларов

Автор: Даша Харченко

В США 8-летний Габриэль Тай покончил с собой из-за буллинга со стороны детей. Школьный округ штата Огайо выплатит 3 миллиона долларов его семье.

Об этом сообщает ABC News.

ГабриельТай учился в третьем классе. 26 января 2017 года мальчик вернулся домой и повесился в своей комнате.

По данным следствия, 24 января 2017 года один из учеников избил его в школьном туалете. Отмечается, что Габриэль семь минут оставалась на полу без сознания, пока остальные ученики насмехались над ним и пинали ногами. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Через два дня на него снова напали в туалете. После этого он покончил с собой.

Родители третьеклассника подали иск в суд, обвинив руководство и сотрудников школы в равнодушии и сокрытии информации относительно буллинга, что совершалось относительно их сын

Судебный процесс длился два года, и 4 июня школьный округ согласился выплатить компенсацию.

Помимо компенсации, соглашение также содержит призыв к внедрению реформ в борьбе с буллингом, в частности к обучению персонала, усилий по выявлению виновников и жертв травли.

Кроме того, в начальной школе Карсона появится мемориал памяти Габриэля Тайя.

Напомним, в Херсонской области 14-летняя школьница стала жертвой травли. Над девочкой в течение года систематически издевались трое 17-летних старшеклассников. В результате чего ребенок наглотался таблеток. К счастью, школьницу вовремя доставили в больницу и тем самым спасли ее жизнь.

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Новости Украины самоубийствобуллинг