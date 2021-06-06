У США 8-річний хлопчик вчинив самогубство через булінг, його сім'ї виплатять 3 млн доларів

ГабріельТай вчився у третьому класі. 26 січня 2017 року хлопчик повернувся додому і повісився у своїй кімнаті.

За даними слідства, 24 січня 2017 року один із учнів побив його у шкільному туалеті. Зазначається, що Габріель сім хвилин залишалася на підлозі непритомним, поки інші учні насміхалися над ним і штовхали ногами. Це зафіксували камери відеоспостереження.

Через два дні на нього знову напали у туалеті. Після цього він наклав на себе руки.

Батьки третьокласника подали позов до суду, звинувативши керівництво і співробітників школи у байдужості та приховуванні інформації щодо булінгу, що вчинявся щодо їхнього сину

Судовий процес тривав два роки, і 4 червня шкільний округ погодився виплатити компенсацію.

Окрім компенсації, угода також містить заклик до впровадження реформ у боротьбі з булінгом, зокрема до навчання персоналу, зусиль з виявлення винуватців і жертв цькувань.

Окрім того, у початковій школі Карсона з'явиться меморіал пам'яті Габріеля Тайя.