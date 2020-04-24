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В США более 50 тыс. человек умерли от COVID-19

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 19:41
В США более 50 тыс. человек умерли от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка

По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, в Соединенных Штатах было зафиксировано более 50 тысяч летальных исходов в результате осложнений от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 388 человек). При этом выздоровели - 80 937 человек. Общее количество зараженных COVID-19 приближается к 900 тысячам.

Всего в Соединенных Штатов сделано более 4,692 млн тестов на коронавирус.

Напомним, на борту американского авианосца USS Theodore Roosevelt произошла вспышка заболевания коронавирусом.

Кроме того, после вспышки вируса на борту авианосца "Теодор Рузвельт", власти США решили эвакуировать часть экипажа. Планировалось, что на берег сойдут почти 3 тысячи американских моряков. Однако позже решили, что весь экипаж эвакуировать не будут.

Добавим, что на 26 кораблях Военно-морских сил Соединенных Штатов выявлены инфицированные коронавирусом моряки. Еще на 14 американских военных кораблях также были зафиксированы заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.

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