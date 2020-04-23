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На более 20 кораблях ВМС США зафиксированы случаи COVID-19

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 15:51
На более 20 кораблях ВМС США зафиксированы случаи COVID-19
Фото: авианосец USS "Теодор Рузвельт" (dvidshub net by Chris Brown)

В настоящее время коронавирус подтвержден уже у 1298 моряков

На 26 кораблях Военно-морских сил Соединенных Штатов выявлены инфицированные коронавирусом моряки. Об этом сообщает CNN.

Еще на 14 американских военных кораблях также были зафиксированы заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.

Все эти корабли в настоящее время находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, находящихся в море, нет случаев заражения вирусом. В настоящее время в составе ВМС Соединенных Штатов насчитывается 297 военных кораблей.

При этом американское командование не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их количество.

Известно лишь, что Военно-морские силы являются наиболее пострадавшим от коронавируса видом вооруженных сил США. В настоящее время коронавирус подтвержден уже у 1298 моряков.

Большинство случаев заболевания зафиксировано у экипажа атомного авианосца USS "Теодор Рузвельт", который из-за вспышки коронавируса на борту вынужден был 27 марта зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Напомним, на борту американского авианосца USS Theodore Roosevelt произошла вспышка заболевания коронавирусом.

Кроме того, после вспышки вируса на борту авианосца "Теодор Рузвельт", власти США решили эвакуировать часть экипажа. Планировалось, что на берег сойдут почти 3000 американских моряков. Однако позже решили, что весь экипаж эвакуировать не будут.

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