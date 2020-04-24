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В США понад 50 тис. людей померли від COVID-19

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 19:41
В США понад 50 тис. людей померли від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Третину померлих у штатах складають жителі Нью-Йорка

За станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, в Сполучених Штатах було зафіксовано понад 50 тисяч летальних випадків внаслідок ускладнень від коронавірусу. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Третину померлих у штатах складають жителі Нью-Йорка (16 388 осіб). При цьому одужали - 80 937 осіб. Загальна кількість заражених COVID-19 наближається до 900 тисяч.

Всього в Сполучених Штатів зроблено понад 4,692 млн тестів на коронавірус.

Нагадаємо, на борту американського авіаносця USS Theodore Roosevelt стався спалах захворювання коронавірусом.

Крім того, після спалахи вірусу на борту авіаносця "Теодор Рузвельт", влада США вирішили евакуювати частину екіпажу. Планувалося, що зійдуть на берег майже 3 тисячі американських моряків. Однак пізніше вирішили, що весь екіпаж евакуювати не будуть.

Додамо, що на 26 кораблях Військово-морських сил Сполучених Штатів виявлені інфіковані коронавірусом моряки. Ще на 14 американських військових кораблях також були зафіксовані хворі COVID-19, але ці моряки одужали.

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