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У США 25 штатів подали до суду на Трампа через нові тарифи

05:53 04.08.2026 Вт
2 хв
Коаліція штатів подала позов через мита на імпорт із десятків країн
aimg Пилип Бойко
У США 25 штатів подали до суду на Трампа через нові тарифи Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Двадцять п’ять штатів США подали позов проти адміністрації президента Дональда Трампа через нові імпортні тарифи, заявивши, що Білий дім використовує їх як спосіб обійти рішення Верховного суду та незаконно збільшити податкове навантаження на бізнес і громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Минулого місяця США запровадили нові двозначні тарифи для 59 країн та Європейського Союзу. Вашингтон пояснив рішення необхідністю боротися з імпортом товарів, які можуть бути виготовлені із застосуванням примусової праці.

Однак коаліція штатів заявила, що ці аргументи є лише приводом для введення широких мит після того, як Верховний суд США раніше скасував попередні тарифні заходи адміністрації.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летіція Джеймс заявила, що після програшу у Верховному суді адміністрація знову намагається підвищити податки для американських сімей та компаній.

"Після програшу у Верховному суді адміністрація знову намагається незаконно підвищити податки для сімей та бізнесу за допомогою нового раунду тарифів", - заявила Джеймс.

У позові беруть участь 25 штатів

До судової справи приєдналися 25 штатів, серед яких Нью-Йорк, Орегон, Каліфорнія, Аризона, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин, Вашингтон та інші.

Позивачі стверджують, що між проблемою примусової праці та запровадженням глобальних тарифів немає прямого зв’язку.

"Немає жодної раціональної відповідності між нібито проблемою примусової праці в міжнародних ланцюгах постачань та загальними глобальними тарифами", - йдеться у позові.

Білий дім захищає тарифну політику Трампа

Адміністрація президента США заявляє, що нові мита є законним інструментом торгівельної політики.

Після повернення до Білого дому Трамп активно використовує тарифи як важіль у переговорах із торгівельними партнерами, заявляючи, що США тривалий час перебували у невигідному становищі у міжнародній торгівлі.

Нові тарифи були запроваджені відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. Їхній розмір становить від 10% до 12,5%, а під дію заходів потрапили країни, на які припадає близько 99% американського імпорту.

У Білому домі заявили, що США використовують законні повноваження для усунення торгівельних практик, які шкодять американським працівникам та компаніям.

Контекст новини

Трамп дійсно постійно погрожує різним країнам підвищенням мита та тарифів. Нещодавно він пригрозив митами Канаді за лісові пожежі, адже дим від них накрив і США.

Також американський президент пригрозив новими тарифами Європейському Союзу у відповідь на штраф у розмірі 1 мільярда доларів, накладений європейськими регуляторами на компанію Google.

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