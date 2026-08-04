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В США 25 штатов подали в суд на Трампа из-за новых тарифов

05:53 04.08.2026 Вт
2 мин
Коалиция штатов подала иск из-за пошлин на импорт из десятков стран
aimg Филипп Бойко
В США 25 штатов подали в суд на Трампа из-за новых тарифов Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Двадцать пять штатов США подали иск против администрации президента Дональда Трампа из-за новых импортных тарифов, заявив, что Белый дом использует их как способ обойти решение Верховного суда и незаконно увеличить налоговую нагрузку на бизнес и граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В прошлом месяце США ввели новые двузначные тарифы для 59 стран и Европейского союза. Вашингтон объяснил решение о необходимости бороться с импортом товаров, которые могут быть изготовлены с применением принудительного труда.

Однако коалиция штатов заявила, что эти аргументы являются лишь поводом к введению широких пошлин после того, как Верховный суд США ранее отменил предварительные тарифные меры администрации.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что после проигрыша в Верховном суде администрация снова пытается повысить налоги для американских семей и компаний.

"После проигрыша в Верховном суде администрация снова пытается незаконно повысить налоги для семей и бизнеса с помощью нового раунда тарифов", – заявила Джеймс.

В иске участвуют 25 штатов

К судебному делу присоединились 25 штатов, в том числе Нью-Йорк, Орегон, Калифорния, Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Вашингтон и другие.

Истцы утверждают, что между проблемой принудительного труда и введением глобальных тарифов нет прямой связи.

"Нет никакого рационального соответствия между якобы проблемой принудительного труда в международных цепях поставок и общими глобальными тарифами", - говорится в иске.

Белый дом защищает тарифную политику Трампа

Администрация президента США заявляет, что новые пошлины являются законным инструментом торговой политики.

После возвращения в Белый дом Трамп активно использует тарифы как рычаг в переговорах с торговыми партнерами, заявляя, что США долгое время находились в невыгодном положении в международной торговле.

Новые тарифы были введены в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Их размер составляет от 10% до 12,5%, а под действие мер попали страны, на которые приходится около 99% американского импорта.

В Белом доме заявили, что США используют законные полномочия для устранения торговых практик, вредящих американским работникам и компаниям.

Контекст новости

Трамп действительно постоянно угрожает разным странам повышением пошлин и тарифов. Недавно он пригрозил пошлинами Канаде за лесные пожары, ведь дым от них накрыл и США.

Также американский президент пригрозил новыми тарифами Европейскому Союзу в ответ на штраф в размере 1 миллиарда долларов, наложенный европейскими регуляторами на Google.

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