Из-за срыва отопительного сезона во Львовской области мэр города подал в отставку

Мэр города Новый Роздол (Львовская область) Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата облсовета Владимира Гирняка в Facebook.

Сообщается, что вопрос с теплоснабжением города не решен, а 30-тысячный город остался без руководства.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали во отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса остался без руководства", - рассказал он.

Гирняк заявил, что эту информацию подтвердил ему лично Мелешко.

"Лично только что общался с господином Мелешко, который подтвердил эту информацию. Ситуация требует немедленной реакции. Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе до критической черты", - добавил он.

Отметим, в Новом Роздоле, в котором проживает около 30 тыс. человек, ситуация с теплоснабжением остается критической. Это связано с тем, что Новороздольская ТЭЦ, подающие тепло и электроэнергию, сейчас фактически не функционирует, сотрудники протестуют и увольняются.

Напомним, в двух городах Львовской области начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. В городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию.

Также РБК-Украина сообщало, что премьер Алексей Гончарук заявлял, что проблемы со стартом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области будут решены. Гончарук назвал Смелу в этом году одним из наиболее проблемных городов в Украине с запуска отопления.