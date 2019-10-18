В двух городах Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона

Иллюстративное фото (facebook.com/malskyym)

В городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию

В двух городах Львовской области начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского в Facebook.

По его словам, в городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию.

"Сегодня на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняты решения о признании ситуации чрезвычайной в связи с неспособностью выполнения взятых на себя обязательств управляющей компанией по софинансированиюиз областного и местных бюджетов части средств, необходимых для запуска ТЭЦ", - сообщил Мальской.

По его словам, вопрос увеличения областного резервного фонда для урегулирования этой чрезвычайной ситуации будет вынесен на заседание Львовской областной рады.

"Тепло в домах будет, однако еще большая часть работы впереди", - сообщил он.

Напомним, по данным Министерства развития общин и территорий Украины отопительный сезон начался в 21 области и в Киеве. Также в 11 регионах к теплоносителям начали подключать жилые дома.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявлял, что проблемы со стартом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области будут решены до конца недели. Гончарук назвал Смелу в этом году одним из наиболее проблемных городов в Украине с запуска отопления.