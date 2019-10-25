Через зрив опалювального сезону у Львівській області мер міста подав у відставку

Мер міста Новий Розділ (Львівська область) Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку через зрив опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата облради Володимира Гірняка у Facebook.

Повідомляється, що питання з теплопостачанням міста не вирішене, а 30-тисячне місто залишилося без керівництва.

"Через критичну ситуацію на Новороздольскій ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу та його заступник подали у відставку. Місто, яке і так на межі теплового колапсу залишився без керівництва", - розповів він.

Гірняк заявив, що цю інформацію підтвердив йому особисто Мелешко.

"Особисто тільки що спілкувався з паном Мелешко, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної межі", - додав він.

Відзначимо, в Новому Роздолі, в якому проживає близько 30 тис. людей, ситуація з теплопостачанням залишається критичною. Це пов'язано з тим, що Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує, співробітники протестують і звільняються.

Нагадаємо, в двох містах Львівської області початок опалювального сезону знаходиться під загрозою зриву. У містах Новий Різдол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що проблеми зі стартом опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області будуть вирішені. Гончарук назвав Смілу в цьому році одним із найбільш проблемних міст в Україні з запуску опалення.