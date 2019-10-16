Названы области, в которых стартовал отопительный сезон

Социальные объекты начали подключать к теплу в большинстве областей
Отопления в жилых помещениях украинцев начали подключать уже в 10 областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Как отмечается, подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:
Кроме того, социальные объекты начали подключать к теплу в большинстве областей, исключение составляют только Черновицкая, Одесская, Херсонская области.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем. Только в Смеле и Новом Роздоле отопительный сезон может начаться на несколько дней позже.
РБК-Украина писало, что на последнем заседании Кабинета министров Украины приняли решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона.
А президент Владимир Зеленский подтвердил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине. При этом президент отметил, что занимается этой проблемой.