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Названы области, в которых стартовал отопительный сезон

Новости » Энергетика    16.10.2019 - 12:01
Названы области, в которых стартовал отопительный сезон
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Социальные объекты начали подключать к теплу в большинстве областей

Отопления в жилых помещениях украинцев начали подключать уже в 10 областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Как отмечается, подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:

  • Ивано-Франковск - 45,6%;
  • Ровенская - 16,3%;
  • Хмельницкая - 4,9%;
  • Житомирская - 23,6%;
  • Винницкая - 5,0%;
  • Киевская - 4,1%;
  • Сумская - 11,4%;
  • Харьковская - 2,8%;
  • Днепропетровск - 8,0%;
  • Донецкая - 1,0%.

Кроме того, социальные объекты начали подключать к теплу в большинстве областей, исключение составляют только Черновицкая, Одесская, Херсонская области.

Названы области, в которых стартовал отопительный сезон

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем. Только в Смеле и Новом Роздоле отопительный сезон может начаться на несколько дней позже.

РБК-Украина писало, что на последнем заседании Кабинета министров Украины приняли решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона.

А президент Владимир Зеленский подтвердил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине. При этом президент отметил, что занимается этой проблемой.

Отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины Гончарук назвал города, в которых есть проблемы по запуску отопления
Новости Украины отопительный сезон
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