В Минрегионе уточнили количество областей с подключенным отоплением

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 11 регионах к теплоносителям начали подключать жилые дома

Отопительный сезон стартовал в 21 области и в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Сообщается, что в 11 регионах к теплоносителям начали подключать жилые дома. Кроме того, уточняется, подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Ивано-Франковская - 73,7%, Ровенская - 16,3%, Хмельницкая - 4,9%, Житомирская - 41,2% Винницкая -11,5%, Киевская - 4,1%, Днепропетровской - 9,6%, Полтавская - 0,3%, Сумская - 38,2%, Харьковская - 9%, Донецкая - 2,4%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что проблемы со стартом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области будут решены до конца недели. Гончарук назвал Смелу в этом году одним из наиболее проблемных городов в Украине с запуска отопления.

Ранее премьер назвал города, в которых есть проблемы с запуском отопления. Впрочем, он уверяет, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем.

Хотя до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине.

Отметим, в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что период сухой и теплой осенней погоды продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября.