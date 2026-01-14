ua en ru
Серебро впервые в истории преодолело отметку в 91 доллар за унцию

Среда 14 января 2026 10:35
Серебро впервые в истории преодолело отметку в 91 доллар за унцию Фото: Цена на серебро выросла до рекордных показателей (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Стремительный рост цен на драгоценные металлы фиксируют из-за снижения процентных ставок в США и обострения геополитической напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Comex и Bloomberg.

Рекордные показатели на бирже

Во время утренних торгов на нью-йоркской бирже Comex цена на серебро поднялась до пикового значения - 91,37 доллара за унцию (за 28,35 грамма), что на 5,83% выше предыдущих показателей.

Впоследствии произошла незначительная коррекция: по состоянию на 7:29 по Киеву стоимость зафиксировалась на уровне 90,49 доллара за унцию.

Серебро впервые в истории преодолело отметку в 91 доллар за унцию

Причины роста

По оценкам аналитиков Bloomberg, динамику рынка драгоценных металлов сейчас определяют несколько ключевых факторов:

  • Экономическая политика США: снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

  • Геополитика: общий рост напряженности в мире, что заставляет инвесторов искать защитные активы.

  • Кризис доверия: на цены повлияла угроза уголовного преследования в отношении руководства ФРС.

Исторические рекорды на рынке металлов

В конце декабря 2025 года стоимость золота установила новый исторический максимум, продемонстрировав лучший годовой прирост за последние четыре десятилетия.

Одновременно с этим рекордные ценовые показатели обновило и серебро.

Напомним, массовые протесты в Иране, приведшие к человеческим жертвам, усилили интерес инвесторов к драгоценным металлам как защитным активам. Кроме того, на стремительный рост цен влияет острый дефицит серебра на мировом рынке.

Также поводом для очередного скачка цен стал приказ президента США Дональда Трампа заблокировать все танкеры, попавшие под санкции. Такой шаг направлен на изоляцию венесуэльского режима, однако он спровоцировал беспокойство на мировых рынках.

В результате инвесторы начали активнее переводить активы в металлы, используя их как "безопасную гавань" на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона.

