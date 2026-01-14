Серебро впервые в истории преодолело отметку в 91 доллар за унцию

Стремительный рост цен на драгоценные металлы фиксируют из-за снижения процентных ставок в США и обострения геополитической напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Comex и Bloomberg .

Рекордные показатели на бирже

Во время утренних торгов на нью-йоркской бирже Comex цена на серебро поднялась до пикового значения - 91,37 доллара за унцию (за 28,35 грамма), что на 5,83% выше предыдущих показателей.

Впоследствии произошла незначительная коррекция: по состоянию на 7:29 по Киеву стоимость зафиксировалась на уровне 90,49 доллара за унцию.

Причины роста

По оценкам аналитиков Bloomberg, динамику рынка драгоценных металлов сейчас определяют несколько ключевых факторов:

Экономическая политика США: снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Геополитика: общий рост напряженности в мире, что заставляет инвесторов искать защитные активы.

Кризис доверия: на цены повлияла угроза уголовного преследования в отношении руководства ФРС.

Исторические рекорды на рынке металлов

В конце декабря 2025 года стоимость золота установила новый исторический максимум, продемонстрировав лучший годовой прирост за последние четыре десятилетия.

Одновременно с этим рекордные ценовые показатели обновило и серебро.