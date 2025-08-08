"Срібло" з протестом: каратистка Терлюга стала віце-чемпіонкою Всесвітніх ігор

Поразка та протест у півфіналі

Шлях українки до фіналу виявився надзвичайно драматичним. Спершу у півфіналі Анжеліка поступилася китаянці Юй Чунь Вей із рахунком 1:9. Проте українська делегація не погодилася з таким підсумком і подала офіційний протест.

Організатори змагань переглянувши результат, і остаточним визнали перемогу Терлюги з рахунком 4:3. Це дозволило українці вийти в фінал та боротися за "золото".

Як пройшов фінал

У фіналі Терлюга зустрілася з чотириразовою чемпіонкою Європи Мією Бітч із Німеччини.

Поєдинок розпочався досить обережно: обидві суперниці отримали попередження за пасивність. Лише за 27 секунд до кінця німкеня заробила три бали, які Терлюга встигла частково відквитати одним балом, але часу виявилося замало. Остаточний рахунок – 3:1 на користь Бітч.

Таким чином, Анжеліка не змогла захистити титул чемпіонки Всесвітніх ігор, який здобула в 2022 році в англійському Бірмінгемі. Однак її "срібло" стало першою нагородою України на цьогорічних змаганнях.

Хто така Анжеліка Терлюга

33-річна українська каратистка, уродженка Одеси.

Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо, триразова чемпіонка Європи в індивідуальному заліку та дворазова – в командному. Багаторазова переможниця престижної Прем'єр-ліги.

У грудні 2024 року вона стала мамою, але повернулася на змагальний рівень, де продовжує демонструвати топ-результати.