"Серебро" с протестом: каратистка Терлюга стала вице-чемпионкой Всемирных игр

Поражение и протест в полуфинале

Путь украинки в финал оказался чрезвычайно драматичным. Сначала в полуфинале Анжелика уступила китаянке Юй Чунь Вэй со счетом 1:9. Однако украинская делегация не согласилась с таким итогом и подала официальный протест.

Организаторы соревнований пересмотрев результат, и окончательным признали победу Терлюги со счетом 4:3. Это позволило украинке выйти в финал и бороться за "золото".

Как прошел финал

В финале Терлюга встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Миаю Битч из Германии.

Поединок начался достаточно осторожно: обе соперницы получили предупреждения за пассивность. Лишь за 27 секунд до конца немка заработала три балла, которые Терлюга успела частично отквитать одним баллом, но времени оказалось мало. Окончательный счет - 3:1 в пользу Битч.

Таким образом, Анжелика не смогла защитить титул чемпионки Всемирных игр, который добыла в 2022 году в английском Бирмингеме. Однако ее "серебро" стало первой наградой Украины на нынешних соревнованиях.

Кто такая Анжелика Терлюга

33-летняя украинская каратистка, уроженка Одессы.

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио, трехкратная чемпионка Европы в индивидуальном зачете и двукратная - в командном. Многократная победительница престижной Премьер-лиги.

В декабре 2024 года она стала мамой, но вернулась на соревновательный уровень, где продолжает демонстрировать топ-результаты.