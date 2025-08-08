"Серебро" с протестом: каратистка Терлюга стала вице-чемпионкой Всемирных игр

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала первую медаль для Украины на Всемирных играх-2025, проходящих в китайском Чэнду Она стала серебряным призером в категории до 55 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Путь украинки в финал оказался чрезвычайно драматичным. Сначала в полуфинале Анжелика уступила китаянке Юй Чунь Вэй со счетом 1:9. Однако украинская делегация не согласилась с таким итогом и подала официальный протест.
Организаторы соревнований пересмотрев результат, и окончательным признали победу Терлюги со счетом 4:3. Это позволило украинке выйти в финал и бороться за "золото".
В финале Терлюга встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Миаю Битч из Германии.
Поединок начался достаточно осторожно: обе соперницы получили предупреждения за пассивность. Лишь за 27 секунд до конца немка заработала три балла, которые Терлюга успела частично отквитать одним баллом, но времени оказалось мало. Окончательный счет - 3:1 в пользу Битч.
Таким образом, Анжелика не смогла защитить титул чемпионки Всемирных игр, который добыла в 2022 году в английском Бирмингеме. Однако ее "серебро" стало первой наградой Украины на нынешних соревнованиях.
33-летняя украинская каратистка, уроженка Одессы.
Серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио, трехкратная чемпионка Европы в индивидуальном зачете и двукратная - в командном. Многократная победительница престижной Премьер-лиги.
В декабре 2024 года она стала мамой, но вернулась на соревновательный уровень, где продолжает демонстрировать топ-результаты.
Ранее рассказали, как 16-летний украинец покорил Формулу-4.
Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.